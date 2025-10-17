Despiden a joven que se ahogó por las Aldeas S.O.S., con su banda de excelencia académica

En el cementerio general de Managua, fue sepultada la mañana de hoy viernes, la adolescente de apellidos Chavarría López, de 14 años, quien se ahogó la tarde del miércoles, en un cauce ubicado en las inmediaciones de las Aldeas S.O.S, en Managua.

El cortejo fúnebre partió de su casa en Batahola Sur, acompañado de familiares, maestros y compañeros de clases de la adolescente.

En el campo santo, sus padres Lidia Calderón, de 34 años, y Gerson Chavarría, de 35, lloraron desconsolados sobre el ataúd blanco que contenía el cuerpo de Chavarría López, quien fue despedida con su banda de excelencia académica.

Mientras un grupo de mariachis cantaban la alabanza cristiana “No me digas adiós”, de Samuel Hernández, los compañeros de clases lanzaron globos blancos al cielo “por el eterno descanso” de la adolescente.

El día de la fatalidad, un fuerte aguacero azotó Managua y anegó las calles por donde transitaba la ahora occisa quien cayó accidentalmente al cauce, y aunque dos hombres intentaron rescatarla, las corrientes se la arrebataron de las manos y no pudieron salvarla.