Derrumbe en mina de oro en Venezuela cobra 14 vidas después de fuertes lluvias

Un derrumbe en una mina de oro ubicada en El Callao, estado Bolívar, al sur de Venezuela, dejó un trágico saldo de al menos 14 personas muertas. El accidente, ocurrido tras intensas lluvias que provocaron el colapso de varios socavones, fue confirmado por autoridades venezolanas.

Tragedia minera en Venezuela deja 14 muertos tras colapso de socavones por intensas lluvias

El derrumbe se produjo en la mina Cuatro Esquinas de Caratal, en el municipio El Callao, tras fuertes precipitaciones que causaron el colapso de tres socavones. Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, «los cuerpos fueron hallados en tres galerías diferentes y se instaló un puesto de comando en la localidad para coordinar las operaciones de rescate«, según declaraciones oficiales citadas por Associated Press y Al Jazeera.

Las labores de rescate comenzaron con el bombeo de agua de los túneles inundados para facilitar la recuperación de los cuerpos y evaluar la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los trabajadores que quedaron atrapados cuando se desplomaron las estructuras subterráneas.

El jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (ZOEDAN) de Bolívar, general Gregory González Acevedo, confirmó que «las muertes ocurrieron en tres socavones distintos de la mina Cuatro Esquinas de Caratal» y que las operaciones de búsqueda y rescate se centran en reducir el nivel del agua antes de ingresar a los túneles.

Intensas lluvias provocan colapso mortal en mina venezolana con 14 víctimas fatales confirmadas

El balance de 14 fallecidos fue corroborado por testimonios de mineros sobrevivientes y por los bomberos venezolanos, quienes también informaron a través de redes sociales sobre la magnitud del desastre y la dificultad de las tareas de rescate debido a la inundación de los socavones.

Las autoridades venezolanas desplegaron equipos de rescate e instalaron un puesto de comando en El Callao para coordinar las operaciones de emergencia. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo informó en su cuenta oficial de Instagram que «la primera fase de los trabajos es bombear todos los socavones del sector para reducir el nivel del agua y luego evaluar los esfuerzos de rescate».