Dan último adiós a joven fallecida por accidente en semáforos del Motel El Dorado

En el nuevo cementerio Jardines de la Sabana, ubicado en la comarca Sabana Grande, de Managua, se le dio el último adiós la tarde de este martes a la joven Diana Abigail Cáceres Rosales, de 22 años, fallecida la noche del domingo en un accidente de tránsito en Managua.

La señora Élida María Rosales explicó que Diana era la menor de sus seis hijas y perdió la vida en el accidente ocurrido en los semáforos del motel El Dorado cuando viajaba como pasajera en la moto conducida por Kevin Padilla, de 33 años de edad.

La moto marca AKT color negro placa M 251-594 colisionó en el costado izquierdo del microbús color blanco matrícula M 342-928, que era conducido por Paulo Roberto Campos Tórrez, de 23 años, en circunstancias que aún son investigadas.

A causa del accidente, Diana Abigail quedó fallecida a 30 metros del punto de impacto, en tanto Kevin sufrió la pérdida de su pie derecho, y el microbús que trasladaba trabajadores de un call center fue a impactar contra la fechada de dos negocios y resultó con la parte delantera destruida.

Doña Élida aclaró que la trágica noche, su hija no había solicitado ningún servicio de Picap, sino que la moto era conducida por su ex novio Kevin Padilla y poco antes del accidente, habían salido de su casa en el barrio Los Ángeles a buscar comida por los barrios surorientales de Managua.

Agregó que su hija laboraba en una empresa de bordados y paralelamente vendía en línea, perfumes, celulares, accesorios para teléfonos y otros artículos, en lo cual le ayudaba su ex novio Kevin, quien aún se encuentra en un hospital capitalino por la amputación que sufrió.

