Dan último adiós a Ezequiel Salas en cementerio Puertas del Cielo

En un ambiente de profundo dolor y consternación, la mañana de este martes fueron sepultados en el camposanto «Puertas del Cielo», del barrio Milagro de Dios, los restos del joven Ezequiel Josué Salas Salas, de 29 años.

El joven perdió la vida trágicamente tras ser impactado por una unidad de la ruta 109 de los semáforos del antiguo Cine González cuadra y media al Sur, en la capital.

La fatalidad cortó de tajo las ilusiones de Ezequiel, quien precisamente ese fatídico lunes se dirigía a su primer día de trabajo en una empresa ubicada en Villa Fontana, donde se desempeñaría monitoreando camiones.

El joven había compartido con sus seres queridos el entusiasmo por este nuevo comienzo, que le permitiría mejores ingresos para el sustento de su hogar y de su pequeña hija de 7 años.

Incluso, con apenas ocho días de haber adquirido la motocicleta en la que se movilizaba, Ezequiel ya proyectaba trabajar como caponero durante sus días libres para seguir prosperando.

Durante su vela, su esposa, Iveth Herrera López, desmintió categóricamente las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta imprudencia al conducir.

“Es mentira que no llevaba el casco o que venía hablando por teléfono. Él siempre fue responsable con su seguridad; empezó a recibir llamadas hasta después de las 8 de la mañana, cuando ya el accidente había ocurrido”, afirmó conmovida.

Su madre, doña Ruth Salas, recordó entre lágrimas que esa mañana sintió un presentimiento extraño antes de recibir la noticia.

A pesar del vacío irreparable, la familia manifestó que, aunque no guardan rencor en sus corazones, confían en que las autoridades correspondientes apliquen la ley conforme a las investigaciones del suceso.

Ezequiel deja un legado de amor y alegría, recordado especialmente por su suegra, Rosa López, quien relató cómo el día anterior al accidente el joven pasó horas jugando y riendo con su hija de 7 años, subidos a los árboles de su hogar, en lo que ahora consideran una despedida llena de luz.