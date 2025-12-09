Copresidentes de Nicaragua presiden XXX Graduación de Cadetes del Centro Superior de Estudios Militares

Los Copresidentes de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, presiden junto al General de Ejército Julio César Avilés Castillo, la XXX Graduación de Cadetes del Centro Superior de Estudios Militares «General de División José Dolores Estrada Vado».

El acto de graduación que es dedicado al Héroe Nacional, Padre y Comandante Gaspar García Laviana, se celebra desde el Centro de Convenciones Olof Palme y se gradúan 26 nuevos oficiales.

Noticia en desarrollo…