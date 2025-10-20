El Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo despiden calurosamente al Embajador de China Chen Xi

El Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, Copresidentes de la República de Nicaragua, ofrecieron una calurosa despedida al Compañero Chen Xi, quien concluyó su misión diplomática como Embajador de la República Popular China en nuestro país tras tres años y cuatro meses de exitoso trabajo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones hermanas.

Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo se despiden del embajador chino Chen Xi

Durante su intervención, el Embajador Chen Xi trasladó «el cordial saludo del Presidente Xi Jinping a ustedes dos por su atención, por su apoyo al desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y Nicaragua». El representante diplomático aprovechó la ocasión para reiterar «nuestra alta valoración y aprecio por la sabia decisión y coraje político de restablecer las relaciones diplomáticas con China cuatro años atrás, en diciembre del año 2021″.

«Gracias a la atención tanto de ustedes como del Presidente Xi Jinping y, claro, gracias a los esfuerzos mancomunados de los funcionarios de las distintas instituciones de nuestros dos países, las relaciones bilaterales en los cuatro años de nuestra relación diplomática han logrado un desarrollo acelerado, vienen beneficiando fuertemente a nuestros dos pueblos», expresó el diplomático chino durante el encuentro oficial.

Reconocimiento por apoyo institucional y cooperación exitosa

Nicaragua y China reafirman compromiso de cooperación tras despedida oficial de embajador Chen Xi

Chen Xi manifestó su «sincero agradecimiento especial» a los Copresidentes «por su apoyo y atención a mi misión en Nicaragua y a los labores de mi embajada, sin su cariño, su solidaridad, su apoyo, no hemos podido llevar adelante un trabajo tan fructífero, tan exitoso». El Embajador destacó particularmente el trabajo conjunto realizado con funcionarios del Frente Sandinista y del gobierno, mencionando específicamente el apoyo del Compañero Laureano Ortega, el doctor Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional, los cancilleres y los ministros del gabinete gubernamental.

Durante sus tres años y cuatro meses en territorio nicaragüense, Chen Xi expresó haber «podido testimoniar personalmente con mis propios ojos los avances, los logros del gobierno sandinista dirigido por el Comandante Daniel Ortega, Copresidente de la República, y por usted la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República».

Palabras del Comandante Daniel Ortega sobre continuidad de relaciones

Copresidentes nicaragüenses reconocen labor del diplomático chino en fortalecimiento bilateral

El Comandante Daniel Ortega destacó la labor del Embajador Chen Xi como «un militante del Partido Comunista, compartiendo con los militantes del Frente Sandinista» y expresó «en nombre del pueblo, de la familia nicaragüense, en nombre de las instituciones del Estado nicaragüense» el reconocimiento por su gestión diplomática.

«Le deseamos primero que le lleve nuestro mensaje al Presidente Xi Jinping de que continuamos firmes, firmes alrededor de su propuesta global para que la paz se instale en todo el planeta. Eso es lo que plantea el Presidente ahí. Y es la única manera de que desaparezcan la guerra, que desaparezca la muerte, la violencia», expresó el Copresidente nicaragüense.

Los Copresidentes reiteraron su «compromiso de continuar, continuar avanzando, avanzando, con los compañeros que usted deja aquí, ya dominando también todo el trabajo, e igualmente con el próximo embajador que delegue el gobierno». «Aquí lo esperaremos con los brazos abiertos también», confirmó el Comandante Ortega sobre la llegada del nuevo representante diplomático chino.

Reconocimiento de la Compañera Rosario Murillo por liderazgo diplomático

Embajador chino culmina tres años de gestión diplomática con reconocimiento de autoridades nicaragüenses

La Compañera Rosario Murillo reconoció «ese liderazgo suyo que nos ha permitido acercarnos más, fortalecer más ese vínculo que es histórico, interrumpido no por nosotros, sino por las circunstancias que nos hemos visto obligados a vivir en Nicaragua». La Copresidenta destacó «cómo y con qué rapidez, el Gobierno del Presidente Xi Jinping, el pueblo de la República Popular China se ha manifestado y ha logrado además el cariño y el reconocimiento del pueblo nicaragüense«.

«En todas partes la gente ve los buses que han llegado de China, el apoyo con las viviendas. Todas esas son Nuevas Victorias. Por eso le pusimos Nuevas Victorias porque vamos avanzando en tiempos, que en medio de los grandes desafíos que nos plantean los imperialistas de la tierra, son tiempos de triunfos», enfatizó la Compañera Rosario.

El Embajador Chen Xi reafirmó que «en China tienen la voluntad de trabajar con todos los países: sean grandes o pequeños, pero sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo«. El diplomático destacó el apoyo de Nicaragua a «las cuatro iniciativas globales presentadas por el presidente Xi» que se concentran en el desarrollo, la seguridad internacional y la gobernanza global.

Despedida protocolaria e intercambio de obsequios

Los Copresidentes de Nicaragua brindan calurosa despedida al Embajador de China Chen Xi tras culminar exitosa misión diplomática

El encuentro incluyó el intercambio de obsequios, donde el Embajador Chen Xi entregó artesanías chinas de porcelana a los Copresidentes como «símbolos de la unión» y felicidades por el trabajo conjunto realizado. El Embajador confirmó su partida hacia Beijing vía Ciudad de México, en un vuelo programado para las 12:30 horas del día siguiente.

La Compañera Rosario Murillo expresó que «los corazones estamos muy cerca» y extendió la invitación permanente al diplomático para «visitarnos, recorriendo Nicaragua, siempre ya como ciudadanos de esa potencia que tanto respetamos», según información oficial de El 19 Digital.

Los Copresidentes extendieron su agradecimiento fraterno al diplomático por su liderazgo, que permitió el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre los pueblos de Nicaragua y la República Popular China, consolidando una gestión diplomática que quedará presente en la memoria y los corazones del pueblo nicaragüense.