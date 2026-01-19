Continúa luchando por su vida conductor que se estrelló contra muro en Cuesta El Plomo

Gracias a Dios da la familia de Nelson José Icabalceta Castro de 38 años, quien ha mostrado una pequeña mejoría de salud a pesar de continuar en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Antonio Lenin Fonseca, tras sufrir un violento accidente de tránsito el pasado 12 de enero.

Accidente en la cuesta El Plomo

Don Nelson Castro, sufrió trauma craneal severo y politraumatismo, aparentemente, luego que fallaran los frenos del camión cargado de arena que conducía al momento que bajaba La Cuesta El Plomo, Managua.

Al bajar la cuesta el camión se pasó llevando el carro M 192-253 conducido por Johny Daniel Acevedo Fuertes de 33 años, quien sufrió golpes leves y la camioneta Toyota Hilux, placa M 249-969, manejada por Omar Boza, de 48 años, quien sólo sufrió el susto, pero el lado izquierdo de su automotor quedó destrozado y sin llanta trasera.

Finalmente, el camión terminó estrellado contra el muro perimetral de la empresa CONCRENIC, donde la señora Ana Baquedano sufrió golpes y una crisis nerviosa, cuando limpiaba el lugar.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Nelson Icabalceta Castro, labora para una empresa ferretera en el municipio de San Carlos, Río San Juan, lugar en el que reside, actualmente.

Las autoridades de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del violento accidente de tránsito que casi le cuesta la vida a Nelson Icabalceta Castro y que dejó cuantiosas pérdidas materiales.