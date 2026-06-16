Conductor de ambulancia pierde la vida al caer en alcantarilla en Chinandega

De forma inmediata murió esta madrugada el señor Douglas Maradiaga Ochoa, de 55 años de edad, debido a las lesiones que sufrió al perder el control de la ambulancia placa M 350 067, que conducía y precipitarse en una alcantarilla.

Douglas Maradiaga Ochoa, de 55 años

La tragedia ocurrió de la entrada al estadio de Fútbol Vidal Alonso, 150 metros al norte, en la comarca La Grecia Número Uno, kilómetro 135 de la carretera Somotillo-Chinandega.

Informes indican que el señor Douglas Maradiaga, trasladaba un paciente del Hospital Primario de Reymundo García en Somotillo al hospital regional Mauricio Abdalah, cuando realizó un giro indebido a la derecha perdiendo control y precipitándose de un costado a la alcantarilla.

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Del impacta Maradiaga Ochoa sufrió asfixia mecánica por sofocación que lo llevó a la muerte en el lugar.

En tanto el paciente que era trasladado en la ambulancia Dixon Isaac Martínez Guido de 10 años y su abuelo que lo acompañaba Tomas Virgilio Andrade de 50 años, al igual que la estudiante de enfermería Meyling Johana Pérez Prado, de 22 años, solo sufrieron golpes menores, y fueron trasladados en otra unidad de salud al hospital regional.

El cuerpo de don Douglas Maradiaga Ochoa, sería trasladado al municipio de Cinco Pinos, frente a la Alcaldía de donde era originario.