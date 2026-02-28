Comunicado de HEMCO

Avances en perforación 2025: Mineros S.A. impulsa empleos y programas sociales en Nicaragua, consolidando la minería responsable.

Inivaldo Díaz Country Manager Nicaragua

Apreciado equipo

Es muy grato para mí compartirles el más reciente Comunicado de Mineros S.A. sobre nuestros resultados de la campaña de perforación del 2025 en Nicaragua.

Estos avances en exploración refuerzan nuestra visión de largo plazo.

Reafirmamos nuestro compromiso con Nicaragua, manteniendo una colaboración fluida con las autoridades nacionales y regionales, comunidades y colaboradores, basada en el respeto técnico y el cumplimiento del marco institucional vigente.

Gracias a la estabilidad y las condiciones brindadas para el ejercicio de una minería responsable, continuamos invirtiendo en Nicaragua, ofreciendo empleos de calidad y ejecutando programas sociales y ambientales de alto impacto en beneficio de las familias de Bonanza, la Costa Caribe y el país.

Como actor estratégico en la región, nuestra prioridad sigue siendo transformar el potencial geológico en bienestar tangible, garantizando que la minería continúe siendo un pilar de estabilidad, innovación y progreso para todos los nicaragüenses.

Inivaldo Díaz Country Manager Nicaragua

Mineros NICARAGUA