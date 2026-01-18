Compatriota fallece en colisión frontal de dos vehículos en Houston, Estados Unidos
El nicaragüense Julio Alberto Calero Ramírez, de 25 años de edad, murió la madrugada del sábado en la colisión frontal de 2 automóviles, en el condado de Harris, en Houston, Texas, Estados Unidos.
Julio Alberto era oriundo de Granada, y por causas desconocidas invadió carril y chocó de frente con otro automotor, muriendo instantáneamente.
La muerte de Julio Alberto fue lamentada por el colegio Salesiano San Juan Bosco de Granada, donde se bachillero hace varios años.
Familiares y amistades del granadino Julio Alberto Calero Ramírez, han iniciado una campaña para reunir dinero y repatriar su cuerpo.