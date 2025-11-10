Comandante Daniel Ortega está de cumpleaños este martes 11 de noviembre

Este 11 de noviembre, el Copresidente Comandante Daniel Ortega llega a un aniversario más de vida y la Copresidenta Compañera Rosario Murillo, destacó el acompañamiento del pueblo nicaragüense en las plataformas digitales con la etiqueta #TodosSomosDaniel80ymás!, como expresión de unidad, esperanza y compromiso de todas las victorias de Nicaragua.

«Hoy los compañeros de Juventud Sandinista nos han enviado un saludo para nuestro Comandante Daniel, que mañana celebra su aniversario de vida y están ya circulando una etiqueta que dice #TodosSomosDaniel», indicó.

«Todos Somos Daniel, y celebramos con él; nos unimos todos en la celebración de un aniversario de vida dedicada al pueblo nicaragüense. Y cómo nos sentimos de orgullosos de ser todos, uno con Daniel, labrando las nuevas victorias de nuestro pueblo en los campos más necesarios, la salud, la educación, las viviendas, las calles, la vida, la vida en general», recalcó.

Enfatizó que «todos los cambios, todas las soluciones, que paso a paso vamos construyendo para ser no solo Todos Daniel o Todos Revolución, sino todos vida buena, llena de fe, de esperanza, de cariño, de hermandad, de fraternidad, de solidaridad y complementariedad».

«Abrazos grandes compañeros, compañeras, y vamos adelante, es nuestro, nuestro, con orgullo de trabajadores, de luchadores, porque luchamos para vencer, es nuestro el porvenir. Abrazos grandes», finalizó la Copresidenta de la República.