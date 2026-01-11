Fallece capitalina atropellada por microbús en Bello Horizonte

En el hospital Antonio Lenín Fonseca falleció la mañana del sábado, doña Aparicia Díaz Aguilar, de 63 años, quien el pasado 5 de enero, fue atropellada por un microbús conducido por Joel Quintero González, de 44 años.

Fallece capitalina atropellada por microbús

La fatalidad ocurrió en las cercanías al restaurante La Taquiza, en Bello Horizonte, Managua, cuando doña Aparicia intentaba cruzar la vía.

En la acción, Díaz Aguilar fue impactada por el microbús placa M 168-574 cuyo conductor irrespetó el paso peatonal de la zona.

La ahora occisa habitaba en el barrio Pedro Arauz Palacios, ubicado en el distrito 6 de Managua.

