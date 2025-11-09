Cantante mexicano Natanael Cano hizo vibrar a más de 7 mil fanáticos de sus corridos

A las 11 en punto de la noche, el mexicano Natanael Cano salió al escenario con la canción “Mi bello ángel”, seguido del cover de “Ya te olvidé” al ritmo de sus ya conocidos corridos tumbados, en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Natanael vistió camiseta negra, sudadera gris, pantalón estilo cargo y lentes oscuros al momento de salir al escenario adornado pantallas LED llenas de colores y lanzallamas que pusieron en toque del «rey de los corridos tumbados».

Desde que subió al escenario, Natanael conectó con el público repitiendo varias veces “A ver si esta se la saben” para seguir cantando sus temas más conocidos: Diamante, Perlas Negras, Madona, entre otras.

Los jóvenes Carlos Suárez y Eduardo Miranda, fanáticos de Natanael llegaron desde en horas del mediodía al Polideportivo a disfrutar del concierto de su cantante favorito. “Andamos en plan tapi y modo soltero”, dijeron entre risas a Tu Nueva Radio Ya.

Por su parte, Yasser Balladares de La Concepción, Masaya nos dijo: “Mi bello ángel” “a todo pulmón”, acompañado de sus amigos.

El concierto terminó hasta la una de la madrugada de este domingo, dándole dos horas de música a todos sus fans nicaragüenses, que pagaron entre 250 y 50 dólares para verlo.

Natanael Rubén Cano Monge, originario de Hermosillo, México, tiene 24 años y ha ganado seguidores por sus letras directas y su estilo irreverente. Su presencia en tarima, con tragos en mano y uno que otro cigarro, ya es parte de su sello.