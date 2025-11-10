Buscan a madre e hija por arrastrar con camioneta a una muchacha en un camino de Jinotega

Por tentativa de homicidio están siendo buscadas Niuvis Janierth Rodríguez Reyes y su hija Génesis Michael Gadea, quienes escaparon de asesinar a la joven Yudith del Carmen Chavarría.

Ella es Niuvis Janierth Rodríguez Reyes

El hecho de violencia sucedió en la comarca El Limón, de Jinotega, donde Niuvis y Génesis interceptaron con una camioneta a Yudith.

Al tener cerca a la joven, Niuvis la sujetó del pelo y se la llevó arrastrada por un espacio de cien metros, mientras Génesis aceleraba la camioneta.

Al momento de llevar colgada del pelo a su víctima, Niuvis le gritaba a su hija que la mataran, que la prensaran con la camioneta contra un alambrado.

Génesis Michael Gadea Rodríguez conducía la camioneta

Como consecuencias de la brutal agresión, Yudith resultó con quemaduras por fricción, fractura en uno de los pies y diversas lesiones en la cara, brazos y piernas.

Las autoridades policiales se encuentran buscando información que conduzca a la localización de las dos desalmadas mujeres, quienes cometieron tal acción por presuntos celos.