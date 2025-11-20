Buscan a desalmado que dejó con un pie en la tumba a su ex pareja en Ciudad Darío

La Policía Nacional se encuentra buscando al sujeto José Francisco Aguirre Mendoza, quien dejó al borde de la muerte a su expareja Marlene Vega Meza, de 32 años, tras atacarla brutalmente a puñaladas.

José Francisco Aguirre Mendoza agredipo a su ex esposa Marlene Vega Meza, de 32 años

Familiares dijeron que la tarde del pasado viernes Marlene se dirigía hacia su la casa de su mamá en Ciudad Darío, Matagalpa, cuando fue interceptada por José Aguirre, con quien convivió durante 16 años.

Luego de una breve discusión por causas desconocidas, el salvaje atacó a puñaladas a Marlene en presencia de dos de sus cuatro hijos, una niña de 9 años, y un adolescente de 15, dejándola herida de gravedad.

Los parientes de la infortunada mujer denunciaron el asesinato frustrado en la estación policial de Ciudad Darío, en donde les informaron que ya se giró orden de captura contra el delincuente, quien anda huyendo.

Mientras tanto, Marlene Vega Meza continúa en el Hospital Regional César Amador Molina, de Matagalpa, donde se debate entre la vida y la muerte.

