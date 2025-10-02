Bomberos rescatan de entre las llamas a señora de 97 años en el barrio San Cristóbal

Con graves quemaduras, pero con vida, fue rescatada de entre lenguas de fuego, la anciana Cándida Rosa Fletes López, de 97 años, al incendiarse su casa en el barrio San Cristóbal, en el Distrito IV de Managua, la mañana de este jueves.

Anciana de 97 años es rescatada con vida de un incendio

Uno de los héroes sin capa que rescató a doña Cándida fue el bombero César Ismael Hernández, quien dijo que al entrar al inmueble escuchó decir entre las llamas: “Auxilio mi niño, sáqueme de aquí”.

De inmediato, Hernández llamó a sus colegas y entre varios sacaron a la pobre señora que estaba a punto de morir por el avance de las llamas y la inminente caída de techo de la vivienda.

El bombero César Hernández dijo que la señora se había metido bajo unas láminas de zinc para proteger su vida, pero el fuego le causó quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que fue llevada de emergencia al hospital Manolo Morales.

Los bomberos que participaron en la extinción de las llamas destacaron que llegaron al incendio, dispuestos a dar la vida por los demás y lograron salvar a la señora gracias a las capacitaciones que reciben constantemente.

Equipos de la especialidad de AVEXIS de los bomberos y la Policía se encuentran investigando las causas del siniestro que dejó reducida a escombros la vivienda donde habitaba la seora Cándida Rosa Fletes.

