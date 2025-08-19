Boaqueño perece arrollado por furgón en El Salvador

El compatriota Francisco Javier Flores López, de 23 años de edad, pereció de forma inmediata al ser arrollado por una rastra en El Salvador.

La fatalidad ocurrió la madrugada del sábado 16 de agosto en una de las carreteras salvadoreñas, donde las autoridades realizaron las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado a una morgue en espera de que sea reclamado por sus familiares.

Francisco Flores era oriundo de San Lorenzo, Boaco, donde su familia está solicitando apoyo económico para poder repatriar su cuerpo para darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer.

Para cualquier apoyo se puede llamar a los celulares número 8246-9564 y 8495-0838 de la Casa de Oración Sanidad y Milagros de San Lorenzo, Boaco.

