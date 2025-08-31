Motorizado y su pasajero mueren al chocar contra rastra en San Lorenzo, Boaco

El motociclista Eddy Francisco Gómez Quiroz, de 21 años, y su pasajero José Andrés Urbina Boza, de 17, murieron la noche del sábado en un accidente ocurrido en la comarca El Papayal, en San Lorenzo, Boaco.

Trágico accidente en San Lorenzo: dos jóvenes pierden la vida

Las víctimas viajaban en la moto placa RI 37-574 cuando impactaron contra la parte lateral izquierda de la rastra placa M 304-970 cuyo conductor Ignacio Seas, de 50 años, les interceptó el paso.

En el lugar del hecho, el motociclista Eddy Gómez murió de manera inmediata al impactar contra la plataforma de la rastra.

En tanto, su pasajero José Urbina murió horas después en el hospital José Nebroski, de Boaco, a causa de las múltiples lesiones que sufrió al momento del accidente.