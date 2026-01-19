Ayunó 15 días y su oración fue escuchada: Jovencita se prepara para YA Tu Boda 2026

Alondra de los Ángeles Sandoval, de 26 años, relató que en agosto de 2023, se arrodilló y se ofreció en ofrenda a Dios durante 15 días de ayuno, pidiéndole al Señor un esposo que la honrara.

Alondra y Jimmy: fe, amor y boda en Ya Tu Boda 2026

Su fe le agradó a Dios, y en diciembre de 2023, Jimmy Aníbal Tórrez Dávila, de 26 años, llegó a la vida de Alondra.

La pareja que actualmente habita en el barrio Loma Linda, en Managua, se inscribió este lunes en Ya Tu Boda 2026 para sellar su amor en Matrimonio Civil.

LLEGÓ A COMPRAR FRITANGA

Alondra nos contó que en ese entonces tenía un emprendimiento de venta de fritanga, y una noche llegó Jimmy a comprarle comida.

“Esa noche me invitó a la iglesia y cuando llegué lo vi predicar en el púlpito, desde ese momento supe que es el indicado” dijo Alondra con ojos de enamorada.

Actualmente la pareja tiene 2 años de relación, y fue Alondra quien le propuso a Jimmy a casarse en las Bodas Colectivas de La Nueva Radio YA para formalizar la relación.

Para casarte en Ya Tu Boda 2026, la pareja de tortolitos debe traer 3 fotocopias de cédula de identidad y 3 fotocopias del certificado de nacimiento de ambos.

Además deben traer 3 fotocopias de la cédula de identidad de dos testigos mayores de 21 años, en horario de 8 am a 5 pm, en el Edificio Radiópolis, ubicado del Ministerio del Interior, 3 cuadras al sur.

Ya Tu Boda 2026 ¡Celebrando el Amor, la Unión y la Esperanza!

