Así fue la estrepitosa caída de un avión de combate en Polonia

Un piloto de la Fuerza Aérea Polaca pereció tras la caída de la aeronave caza F-16 en que viajaba en el aeropuerto de Radom (RDO).

Según los primeros reportes señalados por AeroTime, el hecho se registró hacia las 7:25 p.m., de este jueves, durante un vuelo de entrenamiento previo al inicio del Air Show de Radom, programado para este fin de semana.

Testigos y material audiovisual del accidente muestran que el avión inició un brusco descenso cuando sobrevolaba la pista del aeropuerto Sadków. Pese a lo maniobras, no logró estabilizarse y terminó impactando contra el suelo, lo que provocó una explosión e incendio inmediato de la aeronave.

De acuerdo con las imágenes disponibles, el piloto no habría activado el sistema de eyección, lo que hace parte de las hipótesis que ahora investigan las autoridades militares.