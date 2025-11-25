Anuncian pago adelantado de salarios de Diciembre para 132 mil servidores públicos

A partir del primero de diciembre, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional pagará de manera adelantada el salario de diciembre a los Servidores Públicos, informó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

“Otra buena nueva es que el Ministerio de Hacienda nos informa que el lunes primero, 31 mil 545 trabajadores del MINSA reciben su salario correspondiente al mes de diciembre, 61 mil 811 los trabajadores del MINED y el 3 de diciembre todas las instituciones”, agregó.

“132 mil servidores públicos, prácticamente, recibiendo los salarios correspondientes a diciembre, tempranamente, el primero, 2 y 3 de diciembre, para llevar a su familia la tranquilidad y la alegría que merecen, que merecemos”, concluyó la Compañera Rosario.

