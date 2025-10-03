ALBA-TCP condena enérgicamente incursión ilegal de aeronaves de combate estadounidenses en costas venezolanas

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió un comunicado en el que condena enérgicamente la incursión de aeronaves de combate de los Estados Unidos, a una distancia aproximada de 75 kilómetros de las costas de Venezuela.

La organización calificó el hecho como una acción ilegal y provocadora, señalando que representa una flagrante violación de la soberanía venezolana y una transgresión a los principios fundamentales del Derecho Internacional.

A continuación, nota integra:

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condena de manera firme y enérgica la incursión ilegal y provocadora de aeronaves de combate de los Estados Unidos, a una distancia aproximada de 75 kilómetros de las costas venezolanas, constituyendo una flagrante violación de la soberanía del pueblo venezolano y el Derecho Internacional.

Estos actos de hostigamiento militar sistemático por parte de la potencia agresora se enmarcan en un patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región, infundir miedo e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial. La Alianza reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y llama a los organismos internacionales a pronunciarse y denunciar esta política de provocación guerrerista, que amenaza la seguridad y estabilidad regionales.

El ALBA-TCP advierte que la reiteración de este tipo de acciones no solo vulnera la soberanía de un Estado miembro, sino que compromete la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe, generando riesgos inaceptables para la estabilidad regional. La Alianza reafirma que América Latina y el Caribe no aceptarán ser tratados como zona de operaciones militares extranjeras y mantendrán su determinación de preservar la paz y la independencia frente a toda forma de injerencia.

Caracas, 03 de octubre de 2025

—————————————————————-

Versión en inglés

ALBA-TCP STRONGLY CONDEMNS THE ILLEGAL INCURSION OF U.S. COMBAT AIRCRAFT

The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America – Peoples’ Trade Treaty (ALBA-TCP) strongly and firmly condemns the illegal and provocative incursion of U.S. combat aircraft approximately 75 kilometers off the Venezuelan coast, which constitutes a flagrant violation of the sovereignty of the Venezuelan people and International Law.

These acts of systematic military harassment by the attacking power are part of a pattern of aggression that seeks to destabilize the region, instill fear, and impose intimidation typical of imperial doctrine. The Alliance reiterates its unwavering commitment to defending Latin America and the Caribbean as a Zone of Peace and calls on international organizations to speak out and denounce this policy of warmongering provocation, which threatens regional security and stability.

ALBA-TCP warns that the repetition of such actions not only violates the sovereignty of a member state, but also endangers the safety of civil and commercial aviation in the Caribbean, posing unacceptable risks to regional stability. The Alliance reaffirms that Latin America and the Caribbean will not accept being treated as a zone for foreign military operations and will remain determined to preserve peace and independence in the face of all forms of interference.

Caracas, October 03, 2025