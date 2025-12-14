ALBA-TCP celebra 25 años reafirmando soberanía y paz

En el marco del XXV aniversario del ALBA-TCP, los líderes de la Alianza Bolivariana emitieron una declaración conjunta en Caracas, rechazando las amenazas imperiales y reafirmando su compromiso con la soberanía regional. El documento destaca:

Condena al reciente asalto a un buque venezolano por parte de EE.UU.

Apoyo a Cuba y Venezuela frente a sanciones unilaterales.

Lanzamiento del Plan de Acción 2026, que incluye proyectos energéticos, agrícolas y tecnológicos.

Homenaje al legado de Fidel Castro en vísperas de su centenario.

La cumbre cerró con un llamado a defender la paz basado en las palabras de Simón Bolívar.

DECLARACIÓN DE LA XXV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DEL ALBA-TCP

«Hacia el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: Nada podrá detener el curso de la Historia»

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reunidos en Caracas el 14 de diciembre de 2025:

1.Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los principios fundacionales del ALBA-TCP, inspirados en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del líder bolivariano Hugo Chávez Frías.

2.Condenamos enérgicamente la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra países miembros del ALBA-TCP, que constituyen una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

3.Exigimos el inmediato cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y su exclusión de la lista unilateral de «patrocinadores del terrorismo».

4.Expresamos nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela frente a los intentos de desestabilización y amenazas a su soberanía.

5.Respaldamos los esfuerzos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

6.Aprobamos el Plan de Acción 2026-2030, que incluye:

La ampliación del comercio justo entre nuestras naciones

Proyectos conjuntos en materia de seguridad alimentaria

Cooperación en el área energética

Programas de intercambio cultural y educativo

7.Reiteramos nuestro compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC en 2014.

8.Ratificamos nuestra determinación de avanzar hacia la segunda y definitiva independencia de Nuestra América, honrando el legado de nuestros próceres: Simón Bolívar, José Martí, Augusto César Sandino y todos los héroes que forjaron nuestra historia.

9.Convocamos a los pueblos de América Latina y el Caribe a mantener la unidad en la diversidad, como única vía para preservar nuestra soberanía y lograr el desarrollo integral de nuestras naciones.

10.Declaramos solemnemente que «Nada podrá detener el curso de la Historia» y que el futuro pertenece a los pueblos que luchan por su libertad, justicia y autodeterminación.

Firmado en la ciudad de Caracas, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.