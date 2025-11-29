ALBA condena las amenazas del gobierno de los EE.UU. contra la soberanía del espacio aéreo venezolano

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresa su más enérgica, categórica y frontal condena ante la nueva amenaza colonialista emitida por el Presidente de los Estados Unidos contra la soberanía del espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela. Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de América Latina.

El ALBA denuncia que esta amenaza es parte de un diseño geopolítico dirigido a erosionar la autodeterminación de los Estados latinoamericanos y caribeños mediante presiones militares, económicas y diplomáticas. Pretender ejercer jurisdicción extraterritorial sobre territorio venezolano, imponer órdenes o condicionar la integridad de su espacio aéreo, no solo es ilegal, sino que constituye una arrogante provocación contra toda la región. Es la reafirmación de un viejo patrón: el de quienes aún creen tener derecho a dictar normas sobre nuestros cielos, nuestras fronteras y nuestro destino.

De igual forma, alerta a la comunidad internacional que esta ofensiva coincide con la decisión unilateral del Gobierno estadounidense de suspender los vuelos regulares destinados a la repatriación de venezolanas y venezolanos en el marco de la Misión Vuelta a la Patria. Con esta acción, que afecta directamente a familias, niñas, niños y trabajadores migrantes, se confirma que Washington está dispuesto a manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político. Resulta moralmente inaceptable, jurídicamente insostenible y humanamente reprochable.

El ALBA afirma con absoluta claridad: la amenaza contra Venezuela constituye una amenaza contra todos los Estados soberanos de la región. Pretender intimidar militarmente a un país hermano es intentar intimidar a toda América Latina y el Caribe. Y frente a ello, las naciones no retrocederán ni permitirán la reinstalación de tutelas imperiales sobre nuestro continente.

Con la fuerza histórica de Bolívar, Martí, Sucre y Sandino, la Alianza Bolivariana reafirma que sus pueblos sabrán defender su soberanía y vencer cualquier intento de dominación.