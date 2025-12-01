Adolescente granadino se ahoga cuando celebraba su bachillerato en Laguna de Venecia, Masaya

El adolescente José Ángel Sánchez Lezama, de 13 años de edad, se ahogó este lunes en el sector de la laguna de Venecia, en la jurisdicción del municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya.

José Ángel llegó al sitio con su familia a celebrar que se había bachillerado con buenas notas, cuando ocurrió la tragedia, cuyos detalles se desconocen.

El cuerpo de José Ángel Sánchez Lezama fue rescatado de las aguas por otras personas, y entregado a su familia, después de la debida inspección realizada por la policía que acudió al sitio

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año se han ahoga en Nicaragua 214 personas en diferentes lagos, lagunas, mares y ríos. 42 de los fallecidos son niños, niñas y adolescentes.