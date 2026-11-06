Acusan a mujer que le quitó la vida a su esposo por haber tomado cervezas sin su permiso

El Ministerio Público presentó acusación formal contra Nancy Cruz Garzón, de 39 años, como autora de la muerte de su cónyuge Carlos René Simons Chow, de 36 años, ocurrida en el barrio El Cocal, sector El Paraíso, en Puerto Cabezas, Bilwi.

Carlos René Simons Chow y su esposa Nancy Aracelli Cruz Garzón

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho se registró dentro de la vivienda y taller mecánico de la víctima.

El suceso ocurrió a eso de las 7:00 de la noche, tras una discusión sostenida entre la pareja luego de que ella le reclamó a él por haberse tomado cuatro cervezas sin su permiso.

La versión del Ministerio Público detalla que la procesada agredió a la víctima y posteriormente tomó un cuchillo.

Aunque en un primer momento el hombre logró desarmarla, la mujer presuntamente recogió nuevamente el arma blanca y lo atacó por la espalda en el corredor de la casa, provocándole una herida fatal en el cuello.

Nancy Cruz Garzón se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La audiencia inicial en su contra está programada para este viernes 6 de noviembre, donde la autoridad judicial correspondiente dará continuidad al proceso legal.

