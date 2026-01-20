Esclarecen caso de recién nacido en Mateare: no fue abandonado, sus padres lo dejaron en centro de salud

Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Tras recibir versiones de distintas fuentes, finalmente se ha logrado conocer la verdad sobre el caso del recién nacido supuestamente hallado botado anoche en el municipio de Mateare, en el departamento de Managua.

El padre del bebé Edward Abraham Rivera López

Resulta que Edward Abraham Rivera López, de 21 años, llevó al bebé al hospitalito Carlos Lacayo Manzanares y dijo al personal de turno que lo había encontrado abandonado cerca de las bodegas de Walmart en el kilómetro 21 de la carretera nueva a León.

Sin embargo, cuando los encargados del hospital informaron del hecho, la Policía inició una investigación y descubrió que el padre del niño es el mismo Edward Rivera, quien se coludió con su pareja para deshacerse de la criatura porque no lo quieren en sus vidas.

En el celular del desamorado sujeto le fue encontrada una conversación con su pareja, quien ya es madre de otra niña, en la que revelaron sus crueles intenciones con la criatura, por lo que las autoridades fueron a buscar a la mujer para entrevistarla, confirmándose su mala acción.

De acuerdo con las averiguaciones, Edward y la mujer habían sido pareja hace algún tiempo y luego se separaron, pero el año pasado se reencontraron y fruto de su nueva relación, ella salió embarazada y luego dio a luz al bebé en uno de los barrios del municipio de Mateare.

Se conoció que, aunque el irresponsable sujeto tiene como domicilio el barrio 22 de enero, en el Distrito V de Managua, desde hace algún tiempo vive junto a unos parientes en el municipio de Mateare, donde se enroló con la muchacha y dieron vida al bebé que ahora dejaron al garete.

Gracias a Dios, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud y bajo la protección del Ministerio de la Familia.

Con el esclarecimiento de este caso queda demostrado una vez más que las mentiras tienen patas cortas.