Un sargento del Ejército de Estados Unidos fue arrestado tras golpear brutalmente a un niño de 3 años en Texas porque el pequeño no quería estudiar el abecedario. Paul Thames, de 29 años, enfrenta cargos por lesiones a un menor y permanecía detenido en la cárcel del condado de McLennan bajo custodia federal desde ayer lunes.

Sargento del ejército estadounidense arrestado por golpear brutalmente a niño de 3 años

El presunto asalto fue descubierto gracias a un video captado por la cámara de un timbre el cual comenzó a circular en redes sociales desde el pasado viernes, generando indignación masiva entre usuarios.

Video muestra la brutal agresión

El video mostró a Thames levantando al niño de tan sólo 3 años por el cuello y golpeándolo brutalmente en la espalda, según establece la orden de arresto. Durante su interrogatorio, Thames admitió ante la policía que golpeó al niño porque este no quería trabajar en su abecedario.

La grabación de la cámara de un vecino de la familia captó a Thames golpeando al pequeño en la espalda múltiples veces con «fuerza excesiva«. Luego «levantó a la víctima por la parte posterior de su cuello y colocó sus manos sobre la boca de la víctima», alega la orden judicial.

Video: Soldado estadounidense golpea brutalmente a niño de 3 años en Texas #UltimaHora#EstadosUnidospic.twitter.com/P3Dn8cPrF6 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) January 20, 2026

Durante el video, el niño se escucha llorando de dolor mientras Thames le pregunta: «¿Vas a dejar de jugar?». La escena dejó consternados a los usuarios que vieron las imágenes en redes sociales, donde miles exigieron justicia para el pequeño.

Thames dijo a la policía que se mudó con la madre del niño «hace unos meses». Según la orden de arresto, la madre del niño estaba trabajando dentro del apartamento cuando Thames sacó a su hijo afuera.

El sospechoso supuestamente dijo a la policía que no le contó a la madre sobre la golpiza. «La única razón por la que se supo que ocurrió este delito fue por el video proporcionado», escribió la policía en la orden.

Según la orden, Thames «admitió haberse pasado de la raya y entendió que lo que hizo no estuvo bien». La policía indicó que se disculpó con el niño de 3 años después de los hechos.

La víctima fue tratada en un hospital de Waco debido al dolor en su cuello, según la orden judicial. La policía informó que fue examinado por personal médico y dado de alta posteriormente.

Los oficiales fueron enviados al complejo de apartamentos alrededor de las 5:20 p.m. para investigar el asalto. Thames se entregó a las autoridades y fue fichado en la cárcel del condado de McLennan la noche del viernes.

El energúmeno ahora enfrenta un cargo de lesiones a un menor, un delito de tercer grado. Su fianza fue fijada en 200,000 dólares.