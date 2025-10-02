Tigres confirman a Padilla y anuncian a sus extranjeros para la Profesional

Los Tigres de Chinandega confirmaron al ex grandes ligas nicaragüense Vicente Padilla como manager y anunciaron a sus extranjeros para el arranque de la liga de béisbol profesional pinolera en el mes de noviembre.

Vicente Padilla nuevo manager de Tigres de Chinandega

Los Tigres en conferencia de prensa en la ciudad de Chinandega de manera oficial presentaron ante los medios de comunicación a su nuevo manager, Vicente Padilla. “Es un orgullo tener a Padilla en nuestra institución, sabemos del trabajo de Vicente y consideramos que con él y el resto del cuerpo técnico vamos por el título”, destaco Boanerge Espinoza, Gerente General del equipo.

Además, se dio a conocer la lista de 14 peloteros extranjeros que estarán en el equipo:

Lanzadores: Los dominicanos Euclides Leyer, Erick Domínguez, Pinel Otoño, Noé Toribio y Armando Velásquez, el estadounidense Cristian Edward y el cubano Lázaro Blanco.

Los bateadores canadienses James Mibert y Jonah Weisner, los dominicanos Marcos González y José Contreras, más el cubano Maicol Pérez.

Ya todos los manager de los cinco equipos de la liga profesional nica están confirmados: Lenin Picota estará con los Indios del Bóer, el actual campeón Sandor Guido repite con los Leones de León, Joel Fuentes con el Tren del Norte y el ex grandes ligas Omar Vizquel con los Gigantes de Rivas.