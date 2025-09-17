type here...
Séptimo partido entre Chontales y Masaya será a las 10:30 am en Juigalpa

Por José Luis García
Las Fieras del San Fernando y los Toros de Chontales se enfrentan en el séptimo juego de la serie semifinal, a las 10:30 de la mañana de este jueves en partido de vida o muerte, pues el ganador avanzará a la final y el perdedor queda eliminado.

San Fernando vs Chontales: séptimo juego decisivo
Por Masaya se confirmó que Ernesto Glasgon será su picher abridor; en dos salidas esta semifinal ante Chontales ha trabajado, 13.1 entradas, no permite carreras, recibe seis hits y receta ocho ponches, con una victoria.

Por su parte el abridor por Chontales será Ángel Canales, que también ha trabajado dos veces en la serie, acumula 15 ininngs, donde solo permite una carrera, permitió diez hits y receta 10 ponches.

La comisión de béisbol también notificó que el partido será a las 10: 30 de la mañana, debido a las condiciones climáticas para el departamento de Chontales.

Las cuentas oficiales del San Fernando, confirmaron que la salida de buses con sus aficionados será a las 5:30 de la mañana en los sectores del estadio Roberto Clemente.

También en Juigalpa, informaron de un fuerte dispositivo de las autoridades para evitar conflictos entre los aficionados, antes durante y después del juego.

Desde Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes instamos a los aficionados de Masaya y Chontales a disfrutar sanamente del béisbol del Pomares 2025.

También la Súper Líder en los Deportes transmitirá este importante duelo.

Este miércoles se confirmó que la final del Pomares entre Dantos y el vencedor entre Masaya y Chontales, iniciará el martes a las 6 de la tarde en el estadio Nacional Soberanía.

