Selecciones pinoleras de surf, judo y voleibol de playa reciben pabellón nacional

Por Stephanie Santana
El compañero Maurice Ortega Murillo, en representación del buen gobierno Sandinista, abanderó a las selecciones nacionales de Surf, Judo y Voleibol de Playa, que participarán en eventos internacionales en los próximos días.

«Deseamos trasladar en nombre de nuestros copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, nuestros mejores deseos a todos ustedes que van a dejarlo todo por poner en alto en nuestro país, son atletas disciplinados y esforzados, y con Dios primero tendrán grandes resultados» dijo el compañero Maurice Ortega Murillo.

La Selección Nacional de Surf competirá en los Juegos Mundiales de Surf, que iniciaron hoy y culminará el 14 septiembre en El Salvador.

Por su parte la Selección Nacional de Judo estará presente en la Copa Senior San Salvador, que inicia mañana y culmina el próximo lunes

Mientras la Selección de Voleibol Playa jugará en la Novena Etapa del Tour Continental, que inicia este jueves y culmina el lunes, en México.

