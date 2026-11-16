La Selección Nacional Femenina Sub-21 conquistó la medalla de plata en el XXI Campeonato Centroamericano de Voleibol Femenino, tras caer 3-1 ante Costa Rica en la gran final disputada en Tegucigalpa, Honduras.

Los parciales de la final fueron 25-23, 24-26, 25-20 y 25-14 a favor de las costarricenses, en un partido donde Nicaragua peleó cada set y dejó todo en la cancha hasta el último punto.

Con esta medalla de plata, Nicaragua se queda en el podio centroamericano y confirma el gran momento que vive el voleibol femenino nacional en las categorías menores, con una generación que viene compitiendo de tú a tú con las mejores de la región.

En el partido por la medalla de bronce, Guatemala se quedó con el tercer lugar tras vencer 3-2 a El Salvador, con parciales de 12-25, 25-19, 25-14, 13-25 y 12-15, en un duelo que se definió en el quinto set.

De esta manera, El Salvador terminó en el cuarto lugar del campeonato, completando el podio junto a Costa Rica, campeona, Nicaragua, subcampeona, y Guatemala, medallista de bronce.

¡Nicaragua se queda con la plata y sube al podio centroamericano! Felicidades a nuestras muchachas por representar dignamente al país y dejar en alto el nombre de Nicaragua.