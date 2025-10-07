Selección de béisbol estará en la Copa América batallando contra grandes potencias de la región

Pasado el Torneo de Béisbol de los Juegos CA, el próximo compromiso de nuestra Selección Nacional será en la Copa América, evento que se realizará en la Guaira, Venezuela en el mes de noviembre.

Nicaragua lista para la Copa América de Béisbol

Nicaragua en este evento se enfrentará a Cuba en el primer desafío de los pinoleros en el evento. El juego será el 13 de noviembre, mientras que contra México jugarán el 14 de noviembre y el sábado 15 el desafío será ante Curazao.

El domingo 16 de noviembre el encuentro será ante República Dominicana y culminará la Selección de Béisbol ante Venezuela el lunes 17 de noviembre.

Este evento será de gran importancia, puesto que nos ayudará a afinar detalles para confeccionar el mejor equipo para el Clásico Mundial de Béisbol que será en el primer trimestre del 2026.