Remontada y liderato de Managua F.C. en el fútbol pinolero

El conjunto se Managua FC derrotó 3-2 al Walter Ferretti y mantuvo el paso perfecto y liderato en el futbol nicaragüense.

Los Leones Azules perdian 2-1 y en cuatro minutos anotaron dos goles (68 y 72) para remontar y mantenerse invictos en el fútbol de primera. Las anotaciones fueron por parte de Daniel Diaz al 25, Nazareno Gomez al 68 y Jose Martinez al 71. Por el Ferretti anotaton Bryan Astua y Rony Talavera.

Con este resultado Managua FC llego a siete triunfos y un empate, para mantenerse invictos y lideres con 22 puntos.

En otros resultados de la jornada, los Caciques del Diriangen golearon 3-0 a Matagalpa, la Unan-Managua vencio 3-1 a San Marcos.

La tabla de posiciones despues de nueve jornadas, tiene a Managua FC lider con 22 puntos, Caciques del Diriangen 20, el campeon nacional Real Esteli y la Unan-Managua con 17 cada uno, Sebaco 11, San Marcos 10, Matagalpa 9, Walter Ferretti 7, Rancho Santana 5 y Jalapa solamente cuatro puntos en el fondo de la tabla.