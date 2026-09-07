Real Madrid-Inter, el mejor partido en el arranque de Champions

Este martes arrancamos una nueva temporada de Champions League 2026-27, donde el mejor partido de la jornada la protagonizaran el Real Madrid en casa ante el Inter de Italia. El partido se realizará a la 1pm hora nica.

El Real Madrid llega al torneo de Champions después de sufrir una derrota 1-0 de visitante ante el Real Betis en La Liga española. Por su parte el conjunto italiano viene de vencer por la liga local 3-2 al Nápoles.

“El Madrid ha ganado los cuatro últimos duelos directos y ocho de los nueve enfrentamientos que ha disputado como local (D1). También se ha impuesto en 19 de sus 21 últimos partidos europeos contra equipos italianos. El Inter no ha ganado en los 90 minutos de sus cuatro últimos encuentros contra clubes españoles (E2, D2)”, destacan medios internacionales.

Posibles onces iniciales

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Díaz, Vinicius Jr; Mbappe.

Inter de Milán: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram.

La jornada completa será la siguiente:

AEK-Atenas vs LASK de Austria.

Club Brujas de Bélgica vs Aston Villa de Inglaterra.

Borussia Dortmund de Alemania vs Villarreal de España.

Lille de Francia vs Real Betis de España.

Porto de Portugal vs Manchester City de Inglaterra.