Real Madrid golea 3-0 al Athletic con doblete de Mbappé

Con una actuación memorable el Real Madrid venció por goleada 3-0 al Athletic de Bilbao para mantener el segundo lugar de la Liga Española de fútbol, la tarde de este miércoles.

El Madrid nuevamente tuvo como principal figura a Kylian Mbappé, con goles en los minutos 7 y 59, mientras Eduardo Camavinga anotó el otro gol.

Una vez más Kylian Mbappé demostró que es el mejor jugador de la Liga Española, al sumar su gol 16 de la temporada, su más cercano perseguidor es Ferran Torres apenas tiene 8 tantos.

El Barcelona es líder de la Liga con 37 puntos, mientras el Real Madrid le sigue con 36 unidades.