Pomares 2026 tendrá dos menores en el Line Up y cuartos de final con refuerzos

De manera oficial se dio a conocer que el torneo German Pomares 2026 tendrá cuartos, semi y final, con refuerzos en dos rondas.

El torneo se jugará con veinte equipos la primera vuelta, clasificando los doce primeros lugares a una segunda ronda, posteriormente los doce equipos se dividirán en dos grupos de seis cada uno, para jugar todos contra todos con los equipos de su mismo grupo, para sacar los cuartos de final, semi y la gran final.

“Se jugará bajo el sistema todos vs todos, hasta completar 76 partidos en la primera vuelta (serie de cuatro juegos cada una), clasificando los 10 primeros lugares de manera directa y después del 11-14 saldrán los siguientes dos clasificados para completar doce”, destaco la página oficial del torneo, www.beisbolgpo.net

La segunda ronda con los 12 equipos iniciara desde cero el próximo 18 de julio, los equipos clasificados se organizarán de la siguiente manera: impares (1,3,5,7,9,11) en el grupo A y los pares (2,4,6,8,10,12) en el grupo B, bajo el sistema todos vs todos del mismo grupo (20 juegos por equipo), clasificando los primeros cuatro equipos de cada grupo a cuartos de final.

Los cuartos de final se jugarán del 21-26 de agosto (cinco partidos a ganar tres y de nueve innings cada juego) de la siguiente manera: Líder del grupo A vs cuarto del grupo B, 2do del A vs 3ero del B, 3ero del A vs 2do del B y 4to lugar del grupo A vs líder del grupo B.

La ronda semifinal se realizará entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre entre los ganadores de cada una de las llaves de cuartos de final y la gran final arrancará entre el 8-16 de septiembre.

Los refuerzos serán de la siguiente manera: “Los equipos clasificados a la segunda ronda (12 conjuntos) podrán escoger como máximo dos refuerzos por sorteo, losa equipos clasificados a cuartos de final podrán escoger un refuerzo más. Para la ronda semi y final no habrá refuerzos”, destaco el comunicado de beisbolgpo.net

El roster de casa equipo será de 25 peloteros, de los cuales ocho deben ser menores de 23 años, las categorías serán dos (mayores y menores de 23 años) y será obligatorio dos menores de 23 años en el line up de cada equipo.