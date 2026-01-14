En duda participación de Jonathan Loaisiga con Nicaragua en el Clásico Mundial

El nicaragüense Jonathan Loaisiga firmo esta semana con Arizona para la temporada 2026 y esto pone en duda la participación del lanzador pinolero con Nicaragua en el clásico mundial a realizarse en el mes de marzo.

La selección está ubicada en el clásico mundial con sus similares de Puerto Rico, Israel, Republica Dominicana y Países Bajos, el torneo se jugara en Estados Unidos y los dos mejores del grupo avanzaran a la siguiente ronda.

Porque se pone en duda la participación de Loaisiga en el Clásico Mundial… por lo siguiente: Loaisiga firmó contrato de Liga Menores con invitación a Spring Training de Grandes Ligas con Arizona Diamondbacks, que significa esto…. que su participación con la selección nacional ahora no depende exclusivamente del lanzador.

Recordemos que para esa fecha (mes de marzo) los equipos están en pretemporada, el nica no tiene un lugar garantizado con los Diamondbacks, es decir va buscando un puesto para quedarse con Arizona en las mayores. El equipo buscara mirarlo con mucho detenimiento, ya que Loaisiga ha sido una constante de lesiones en los últimos años.

La agenda deportiva de Nicaragua con miras al Clásico es la siguiente:

20 de enero inicio de los entrenamientos.

13 de febrero se integra el manager de la selección Dusty Baker.

18-21 febrero serie de fogueo (4 partidos) vs Cuba en Nicaragua.

02 de marzo entrenamientos en Port St Lucie, Florida, USA.

03 de marzo partido amistoso vs Mets de Nueva York.

04 marzo partido de preparación vs Cardenales de San Luis.

05 marzo entrenamiento en el Estadio Loan Depot Park en Miami, Florida, estadio donde jugaran los nicas el clásico mundial.