sábado, septiembre 20, 2025
Deportes

Orgullo nicaragüense: Rodni Nelson gana título internacional en fisicoculturismo en República Dominicana

Por Marjourie Robleto
Este sábado, el costeño Rodni Nelson hizo historia al coronarse campeón en la categoría Classic Physique Class D del Mister Olimpiada Amateur realizado en República Dominicana.

Rodni Nelson, se convirtió en el primer nicaragüense en ganar uno de los títulos más prestigiosos del fisicoculturismo internacional, llevando en alto a la Costa Caribe y a todo el país.

La división Classic Physique busca resaltar un físico más estético y simétrico, inspirado en los grandes campeones de los años 70. En la clase D compiten los atletas de mayor estatura, lo que exige aún más disciplina para mantener las proporciones ideales.

Los jueces valoran la proporción, definición y elegancia en las poses, más allá del tamaño muscular.

