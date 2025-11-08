El Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense entregó oficialmente las credenciales a los ocho nuevos integrantes que serán exaltados en la ceremonia de 2025, reconociendo sus trayectorias y aportes al deporte nacional.

Este reconocimiento destaca el legado de figuras que han marcado la historia deportiva del país, tanto en el ámbito competitivo como en la promoción y desarrollo del deporte en Nicaragua.

Entre los exaltados se encuentra Tirsa María Sáenz, destacada cronista deportiva, Heidy Elizabeth Traña Lugo, ex jugadora de voleibol, Guillermo Ernesto Fletes Acevedo ex jugador de softbol y Rodrigo José Valladares Jarquín “La Zorrita” destacado entrenador de baloncesto.

Además de Ronny Alberto Villavicencio Vásquez destacado atleta de ciclismo, Sandor José Guido Mayorga, destacado ex pelotero y ahora managers de selecciones nacionales, también el ex jugador de béisbol Freddy José Corea Medina y Witly Kaltschmitt Luján como personalidad deportiva.

La ceremonia de exaltación se celebrará en el próximo mes, en una gala que promete rendir homenaje a estos referentes del deporte nacional.