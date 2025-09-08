Obando ante Osman y Membreño frente a Bermúdez este lunes en la continuación de Semifinales del Pomares

Este lunes continúan las semifinales del campeonato nacional de béisbol German Pomares-2025, a las 3pm los Dantos ante los Tigres de Chinandega en occidente y a las 6pm Masaya recibe a los Toros de Chontales.

Semifinales béisbol German Pomares: Dantos y Tigres hoy

El segundo juego de la semifinal (serie favorece 1-0 a Tigres) Dantos-Chinandega no se pudo realizar la tarde del pasado domingo por lluvia y fue reprogramado para esta tarde, los abridores serán Ángel Obando por los capitalinos y el refuerzo Osman Gutiérrez por los occidentales.

Obando fue sub líder en victorias de la liga con quince, solamente superado por el rivense Danilo Bermúdez (16), fue líder en efectividad de la liga con 0.94, en 119.2 inning permitió 16 carreras limpias, le conectaron 67 imparables (5 cuadrangulares, regaló 34 bases por bolas y fue líder en ponches del torneo con 172.

Por su parte Osman con los leones de León tuvo balance de 5-8 en ganados y perdidos, su efectividad fue de 2.16 en 81 entradas, permitió 25 carreras limpias, regalo 41 bases por bolas y ponchó a 82 rivales.

Por su parte Masaya que está arriba en la serie 1-0, recibe en el estadio Roberto Clemente (6pm) a los Toros de Chontales, los abridores Álvaro Membreño por los locales, quien tuvo balance de 14-5 y efectividad de 2.73, durante 136 inning permitió 53 carreras limpias, regaló 36 boletos y ponchó a 52 rivales, permitió 155 imparables de los cuales 12 fueron cuadrangulares. El refuerzo de los Toros llegado del Frente Sur-Rivas, Danilo Bermúdez será el abridor.

El zurdo Bermúdez fue líder en victorias de la liga con 16, perdió seis y su efectividad fue d e2.04, durante 151 entradas permitió 44 carreras limpias, 126 imparables de los cuales cinco fueron cuadrangulares, regalo 35 boletos y ponchó a 133.

