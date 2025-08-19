Nicaragua jugará en Venezuela la Copa América del béisbol



La selección de béisbol de Nicaragua jugará la primera edición de la Copa América del 13 al 22 de noviembre en Venezuela.



Nicaragua forma parte del grupo A, junto a las selecciones de México, República Dominicana, Cuba, Curazao y Venezuela.



Los organizadores del evento también informaron que los partidos se jugarán en el estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas y el estadio Fórum de la Güaira.



Este evento otorgará boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; Juegos Panamericanos 2027 y es parte del ciclo Olímpico a los Ángeles 2028.