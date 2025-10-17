Nicaragua con peloteros de experiencia en liga profesional de béisbol estarán con selección de softbol en los C.A.

La Selección de Softbol de Nicaragua estará buscando medalla en los próximos Juegos Centroamericanos a realizarse en Guatemala.

Para este objetivo se logró confeccionar una selección con peloteros con experiencia en el béisbol profesional nicaragüense y en determinado momento, selección mayor de béisbol.

La selección la encabeza el seleccionado nacional de béisbol Enmanuel Meza, también peloteros con experiencia en el torneo German Pomares como; Gilbert Mendoza, Scott Patterson y Roberto Martínez. El equipo lo dirige Frank Douglas Hernandez.

El equipo nica debuta este viernes 17 de octubre ante Honduras y después frente a Guatemala en el estadio Carlos Cano, el sábado 18 vs Panamá, para el domingo 19 de este mes el rival será Costa Rica y el 20 ante Belice. La ronda semifinal y final por la medalla de Oro se jugará el 21 de octubre.

El equipo nicaragüense es el siguiente: Ángel Díaz, Oscar Dávila, Danilo Álvarez, Enmanuel Meza, Exequiel Miranda, Gilbert Mendoza, Harold Escoto, Jaiker Alfaro, Jorge Zamora, Karl Woods, Kevin González, Larry Medina, Máximo Blanco, Roberto Luna, Roberto Martínez y Scott Patterson. El manager del team nicaragüense es Frank Hernandez, quien será acompañado por los entrenadores Eligio Góngora, Jim Gutiérrez y Oscar Marenco.