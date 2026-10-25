Nicaragua afina sus armas para brillar en Mundial de Béisbol Sub 23
¡La cuenta regresiva está en marcha! El próximo seis de noviembre se levantará el telón del Campeonato Mundial de Béisbol U-23, y Nicaragua, como país anfitrión, buscará hacer sentir su presencia y conquistar un lugar entre los mejores del torneo.
Doce selecciones competirán en esta cita internacional, uno de los acontecimientos deportivos más importantes que recibe nuestro país en los últimos años. El debut de los pinoleros será frente a Australia, primer desafío en el camino hacia una nueva actuación memorable.
Nuestra Selección Nacional ya se encuentra en la recta final de su preparación. Actualmente, veintinueve peloteros participan en los entrenamientos: catorce bateadores y quince lanzadores. Sin embargo, esta semana llegará el momento de definir a los veinticuatro que vestirán los colores azul y blanco.
El mánager Aníbal Vega y su cuerpo técnico tienen previsto conformar el equipo con trece bateadores y once lanzadores, una combinación con la que buscarán responder a las exigencias de la competencia.
Nicaragua tiene una referencia que alimenta sus aspiraciones: la medalla de bronce conquistada en el último Mundial, celebrado en la República Popular China. Ahora, jugando en casa y con el respaldo de su afición, los pinoleros buscarán volver a subir al podio.
Y toda la emoción de este gran evento llegará a través de Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, acompañando a nuestra selección en cada desafío.
¡Nicaragua se prepara para recibir al mundo y luchar por la gloria ante su gente!