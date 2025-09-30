Nicaragua abandera a delegación que participará en IX Juegos Deportivos Centroaméricanos en Costa Rica

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional abanderó la tarde de este martes, a la delegación que nos representará en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos nivel intermedio a realizarse del 2 al 8 de octubre en Costa Rica.

En total 210 atletas cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 años, competirán en 11 disciplinas deportivas: atletismo, voleibol, fútbol, boxeo, natación, balonmano, tenis de mesa, ajedrez, judo, karate do y baloncesto. Ellos serán acompañados por 46 entrenadores y 9 delegados para un total de 265.

El compañero Maurice Ortega Murillo, delegado del Gobierno, transmitió a cada uno de los atletas el cariño y saludo de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

“Muchach@s, ustedes ya son ganadores, se han ganado el derecho a competir en este evento, van a ganar experiencia y muchos de ustedes, si mantienen esa disciplina, ese compromiso, dentro de unos años van a estar representando a Nicaragua en escenarios aún mayores”, agregó.

El compañero Maurice recordó que, en la última participación en este evento en el 2019, Nicaragua destacó como Campeón en béisbol masculino, Subcampeones en el balonmano masculino y tercer lugar en voleibol femenino y balonmano femenino, culminando con 14 medallas de oro, 24 medallas de plata y 26 medallas de bronce.

En los Juegos Deportivos Estudiantiles participan atletas de los países de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belice, Panamá y Nicaragua.

La actividad se realizó en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).