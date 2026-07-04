Marruecos avanza a Cuartos de Final de Mundial, Canadá primer anfitrión eliminado

La selección de Marruecos confirmó su gran momento en la Copa del Mundo al golear 3-0 a Canadá en los octavos de final, asegurando su boleto a los cuartos de final con una actuación dominante de principio a fin.

Los goles de Marruecos fueron obra de Azzedine Ounahi, quien firmó un doblete, y Soufiane Rahimi, que sentenció el encuentro en la recta final.

El conjunto africano fue ampliamente superior, aprovechó sus oportunidades en ataque y neutralizó por completo a un rival que nunca encontró respuestas.

La derrota también marcó un hecho histórico para el torneo, Canadá se convirtió en el primer país anfitrión de la Copa del Mundo 2026 en quedar eliminado.

El combinado canadiense, que organizó el certamen junto a Estados Unidos y México, no pudo hacer valer su condición de local y se despidió de la competencia ante una inspirada selección marroquí, que ahora espera al ganador del duelo entre Francia y Paraguay en los cuartos de final.