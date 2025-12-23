Mark Joseph finaliza su carrera y ahora será manager del Caribe Sur

El jugador costeño Mark Joseph, uno de los más destacados en el béisbol nacional, puso fin a su carrera como pelotero y ahora será managers del equipo Caribe Sur, para la Temporada 2026, en el Pomares.

El Caribe Sur, oficializó a Mark Joseph como su manager para el Campeonato Germán Pomares Ordoñez 2026

El anuncio se hizo oficial mediante las redes sociales del equipo Caribe Sur, quienes también le dieron su bienvenida como mánager debutante.

Joseph actualmente se desempeña como coach de base de los Leones de León en la Liga Profesional de Béisbol de nuestro país.

Durante su carrera como pelotero, Mark Joseph debutó en 2009, con la Costa Caribe, este año todavía jugó el Pomares y finalizó su carrera con 1317 imparables.

