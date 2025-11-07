Los ticos Wanchope y Medford y el hondureño Maradiaga candidatos para dirigir a Nicaragua

Faltan dos partidos (Honduras y Haití) para que finalicen las eliminatorias mundialistas para la selección de futbol de Nicaragua y ya los nicas están eliminados. Esto significa que también le quedan solamente dos partidos para que finalice el contrato con el técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

¿Nuevo técnico para Nicaragua: Wanchope, Medford o Maradiaga?

Desde ya la Federación Nicaragüense de Fútbol, FENIFUT, busca opciones y se ha manejado que desde Costa Rica suenan dos nombres y desde Honduras también hay candidato. Se ha llegado a especular que hasta currículum se han mandado a las oficinas de la federación de técnicos interesados en dirigir a la selección pinolera.

Entre los posibles candidatos aparecen dos históricos exfutbolistas de Costa Rica; Paulo César Wanchope y Hernán Medford. El tico Wanchope fue despedido del Deportivo Saprissa a finales de agosto. En total, registró con el monstruo Morado 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 22 partidos.

Por su parte Medford paso rapidísimo por Herediano, a donde llegó tras realizar una correcta campaña en Guatemala con Marquense. En el bicampeón del fútbol tico dirigió solamente 9 encuentros, pero la junta directiva que encabeza Jafet Soto no le tuvo paciencia: se marchó el 21 de septiembre, registrando 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Otro de los candidatos a dirigir a la selección nica es el histórico Ramón Maradiaga. El “Primitivo” cuenta con una trayectoria en el fútbol centroamericano y experiencia en selecciones (Honduras y Guatemala) a sus 71 años. Viene de dirigir a Olancho de su país, pero tampoco obtuvo buenos resultados y le rescindieron contrato: sumó 8 puntos en 9 partidos en el Clausura 2025, acumulando siete juegos consecutivos sin victorias.

¿Quién le gustaría a usted que estuviera al frente de la selección Nacional, los ticos Wanchope, Medford o el hondureño Maradiaga…o tiene usted otro candidato?