Los ticos Wanchope y Medford y el hondureño Maradiaga candidatos para dirigir a Nicaragua
Faltan dos partidos (Honduras y Haití) para que finalicen las eliminatorias mundialistas para la selección de futbol de Nicaragua y ya los nicas están eliminados. Esto significa que también le quedan solamente dos partidos para que finalice el contrato con el técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.
Desde ya la Federación Nicaragüense de Fútbol, FENIFUT, busca opciones y se ha manejado que desde Costa Rica suenan dos nombres y desde Honduras también hay candidato. Se ha llegado a especular que hasta currículum se han mandado a las oficinas de la federación de técnicos interesados en dirigir a la selección pinolera.
Entre los posibles candidatos aparecen dos históricos exfutbolistas de Costa Rica; Paulo César Wanchope y Hernán Medford. El tico Wanchope fue despedido del Deportivo Saprissa a finales de agosto. En total, registró con el monstruo Morado 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 22 partidos.
Por su parte Medford paso rapidísimo por Herediano, a donde llegó tras realizar una correcta campaña en Guatemala con Marquense. En el bicampeón del fútbol tico dirigió solamente 9 encuentros, pero la junta directiva que encabeza Jafet Soto no le tuvo paciencia: se marchó el 21 de septiembre, registrando 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas.
Otro de los candidatos a dirigir a la selección nica es el histórico Ramón Maradiaga. El “Primitivo” cuenta con una trayectoria en el fútbol centroamericano y experiencia en selecciones (Honduras y Guatemala) a sus 71 años. Viene de dirigir a Olancho de su país, pero tampoco obtuvo buenos resultados y le rescindieron contrato: sumó 8 puntos en 9 partidos en el Clausura 2025, acumulando siete juegos consecutivos sin victorias.
¿Quién le gustaría a usted que estuviera al frente de la selección Nacional, los ticos Wanchope, Medford o el hondureño Maradiaga…o tiene usted otro candidato?