La cadena ESPN incluye a «Chocolatito» González entre los primeros 16 boxeadores del siglo XXI

La cadena ESPN dio a conocer su ranking de los mejors 20 boxeadores del siglo XXI, y colocan al nicaragüense Román “Chocolatito” González entre los primeros 16 de la lista.

“Chocolatito, múltiple campeón mundial en cuatro divisiones, continúa siendo referencia global por su técnica, valentía y legado histórico dentro del deporte”, destaco el medio deportivo.

Aquí les dejo la lista de los mejores 20 boxeadores del siglo XXI para la prestigiosa cadena deportiva ESPN: