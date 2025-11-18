La cadena ESPN incluye a «Chocolatito» González entre los primeros 16 boxeadores del siglo XXI

Por Miguelito Espinoza
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La cadena ESPN dio a conocer su ranking de los mejors 20 boxeadores del siglo XXI, y colocan al nicaragüense Román “Chocolatito” González entre los primeros 16 de la lista.

“Chocolatito, múltiple campeón mundial en cuatro divisiones, continúa siendo referencia global por su técnica, valentía y legado histórico dentro del deporte”, destaco el medio deportivo.

Aquí les dejo la lista de los mejores 20 boxeadores del siglo XXI para la prestigiosa cadena deportiva ESPN:

  1. Floyd Mayweather (Record 50-0 en ganados y perdidos).
  2. Manny Pacquiao (62-8).
  3. Bernard Hopkins (55-8).
  4. Alexander Usyk (24-0).
  5. Sal Canelo Alvarez 63-3.
  6. Andre Ward 32-0.
  7. Tearence Crawford 42-0.
  8. Juan Manuel marquez 56-7.
  9. Roy Jones Jr 66-10.
  10. Naoya Inoue 31-0.
  11. Gennady Golovkin 42-2.
  12. Joe Calzaghe 46-0.
  13. Eric terrible Morales 52-9.
  14. Vasyl Lomachenko 18-3.
  15. Oscar De La Hoya 39-6.
  16. ROMAN CHOCOLATITO GONZALEZ 53-4.
  17. Tyson Fury 34-2.
  18. Miguel Cotto 41-6.
  19. Vitali Klitschko 45-2.
  20. Marco Antonio Barrera 67-7.
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