La cadena ESPN incluye a «Chocolatito» González entre los primeros 16 boxeadores del siglo XXI
La cadena ESPN dio a conocer su ranking de los mejors 20 boxeadores del siglo XXI, y colocan al nicaragüense Román “Chocolatito” González entre los primeros 16 de la lista.
“Chocolatito, múltiple campeón mundial en cuatro divisiones, continúa siendo referencia global por su técnica, valentía y legado histórico dentro del deporte”, destaco el medio deportivo.
Aquí les dejo la lista de los mejores 20 boxeadores del siglo XXI para la prestigiosa cadena deportiva ESPN:
- Floyd Mayweather (Record 50-0 en ganados y perdidos).
- Manny Pacquiao (62-8).
- Bernard Hopkins (55-8).
- Alexander Usyk (24-0).
- Sal Canelo Alvarez 63-3.
- Andre Ward 32-0.
- Tearence Crawford 42-0.
- Juan Manuel marquez 56-7.
- Roy Jones Jr 66-10.
- Naoya Inoue 31-0.
- Gennady Golovkin 42-2.
- Joe Calzaghe 46-0.
- Eric terrible Morales 52-9.
- Vasyl Lomachenko 18-3.
- Oscar De La Hoya 39-6.
- ROMAN CHOCOLATITO GONZALEZ 53-4.
- Tyson Fury 34-2.
- Miguel Cotto 41-6.
- Vitali Klitschko 45-2.
- Marco Antonio Barrera 67-7.
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