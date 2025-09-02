Keylor Navas dice que la cancha del estadio de fútbol de Nicaragua no es una excusa

El portero de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, habló sobre las preocupaciones que tiene su técnico Miguel Herrera, sobre la cancha del Estadio Nacional de Fútbol de Managua, previo al juego Nicaragua y Costa Rica, el viernes.

Keylor Navas y la cancha sintética: ¿Excusa o realidad?

«Lo ideal es una cancha natural, pero toca jugar en una sintética y no puede ser una excusa para nosotros, si queremos estar en el mundial tenemos que ganar en cualquier cancha», expresó Navas.

El técnico de Costa Rica, Miguel «Piojo» Herrera, se ha mostrado preocupado porque algunos ticos que han venido a jugar al estadio Nacional, dicen que la cancha les resulta incómoda porque es de grama sintética.

La selección de fútbol de Nicaragua se mantiene entrenando y concentrada para afrontar el partido ante Costa Rica, en las Eliminatorias Mundialistas 2026.

Después de jugar contra Costa Rica, la selección de Nicaragua jugará cona Honduras, en Tegucigalpa, el martes 9 de septiembre a las ocho de la noche.

