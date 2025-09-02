type here...
Buscar
31.7 C
Managua
martes, septiembre 2, 2025
Deportes

Keylor Navas dice que la cancha del estadio de fútbol de Nicaragua no es una excusa

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El portero de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, habló sobre las preocupaciones que tiene su técnico Miguel Herrera, sobre la cancha del Estadio Nacional de Fútbol de Managua, previo al juego Nicaragua y Costa Rica, el viernes.

Keylor Navas y la cancha sintética: ¿Excusa o realidad?
Keylor Navas y la cancha sintética: ¿Excusa o realidad?

«Lo ideal es una cancha natural, pero toca jugar en una sintética y no puede ser una excusa para nosotros, si queremos estar en el mundial tenemos que ganar en cualquier cancha», expresó Navas.

El técnico de Costa Rica, Miguel «Piojo» Herrera, se ha mostrado preocupado porque algunos ticos que han venido a jugar al estadio Nacional, dicen que la cancha les resulta incómoda porque es de grama sintética.

La selección de fútbol de Nicaragua se mantiene entrenando y concentrada para afrontar el partido ante Costa Rica, en las Eliminatorias Mundialistas 2026.

Después de jugar contra Costa Rica, la selección de Nicaragua jugará cona Honduras, en Tegucigalpa, el martes 9 de septiembre a las ocho de la noche.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456